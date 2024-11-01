​Пономарёв: «Со «Спартаком» будет туговато»

В российском чемпионате надвигается четырнадцатый тур и его центральной встречей станет поединок двух московских клубов - «Спартака» и ЦСКА. Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв испытывает чувство беспокойства за свой бывший клуб - когда-то он, напомним, выступал именно в ЦСКА. Ему не понравился предыдущий матч ЦСКА.

- Они сыграли безобразно — действовали вяло, без азарта футбольного. До этого тоже самое было в Махачкале, но тогда им повезло выиграть, «Динамо» буквально само себе забило. Так что со «Спартаком» придется туговато, - цитирует слова Пономарёва Газета.Ru.

Напомним, что в предыдущем туре ЦСКА не смог переиграть «Факел», а «Спартак» выиграл в Нижнем Новгороде.