​Масалитин: «Пьянич нужен для передачи опыта»

Не так давно состав ЦСКА пополнил опытнейший боснийский полузащитник Миралем Пьянич, успевший в своё время поиграть в Италии и в Испании. Своим мнением о нём поделился бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин. Он считает, что Пьянича пригласили для передачи опыта молодому поколению.

- Пьянич, думаю, был приглашен на роль играющего тренера — футболиста с опытом, который будет привносить свой опыт молодым игрокам, что-то подсказывать как на поле, где нужно мяч придержать, где можно прессинговать, ускориться и так далее, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

Сейчас ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата.