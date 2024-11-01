​Пономарёв уверен в падении «Краснодара»

Накануне четырнадцатого тура российского чемпионата в турнирной таблице лидирует «Краснодар», однако ветеран отечественного футбола, бывший футболист ЦСКА и советской сборной, Владимир Пономарёв, скептически относится к дальнейшим перспективам команды. Он предсказывает «Краснодару» скорое падение:

- Со временем укатятся на второе-третье место. Это не команда высокого европейского уровня. Со временем они набегаются, задрожат от того, что находятся высоко. Это важный психологический момент, - цитирует слова Пономарёва Газета.Ru.

В очередном туре «Краснодар» сыграет с «Оренбургом».