​Масалитин ждёт интересный матч от ЦСКА и «Спартака»

В российском чемпионате надвигается четырнадцатый тур и его центральной встречей станет поединок двух московских клубов - «Спартака» и ЦСКА. Валерий Масалитин, в прошлом выступавший как за «Спартак», так и за ЦСКА, поделился своими ожиданиями от этого матча. Он уверен, что встреча получится интересной:

- Со «Спартаком» характер игры будет другой, они так сильно, как «Факел», закрываться у своих ворот не станут. Будет более зрелищная и напряженная игра, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

Напомним, что в предыдущем туре ЦСКА не смог переиграть «Факел», а «Спартак» выиграл в Нижнем Новгороде.