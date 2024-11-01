​Гладилин верит в «Краснодар»

Накануне четырнадцатого тура российского чемпионата в турнирной таблице лидирует «Краснодар», и известный российский специалист Валерий Гладилин не сомневается в амбициях клуба. Он считает, что и в этом сезоне «Краснодар» будет бороться за чемпионский титул до самого конца. В прошлом сезоне команда уступила чемпионский титул питерскому «Зениту» только в самом последнем туре.

- «Краснодар» — очень хорошая и опытная команда, у которой есть костяк. Они идут от победы к победе и будут бороться с «Зенитом» реально за чемпионство, -цитирует слова Гладилина «ВсеПроСпорт».

В очередном туре «Краснодар» сыграет с «Оренбургом», это случится третьего ноября.