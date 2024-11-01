Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гладилин верит в «Краснодар»

01 Ноября 2024 • 04:32 Комментировать
Краснодар
...
Оренбург
1 1.40 X 5.30 2 7.70
03.11 19:45

Накануне четырнадцатого тура российского чемпионата в турнирной таблице лидирует «Краснодар», и известный российский специалист Валерий Гладилин не сомневается в амбициях клуба. Он считает, что и в этом сезоне «Краснодар» будет бороться за чемпионский титул до самого конца. В прошлом сезоне команда уступила чемпионский титул питерскому «Зениту» только в самом последнем туре.

- «Краснодар» — очень хорошая и опытная команда, у которой есть костяк. Они идут от победы к победе и будут бороться с «Зенитом» реально за чемпионство, -цитирует слова Гладилина «ВсеПроСпорт».

В очередном туре «Краснодар» сыграет с «Оренбургом», это случится третьего ноября.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Валерий Гладилин

Новости по матчу

31 Октября
23:07
Агент: «Дюпин готов ждать шанса в «Краснодаре»
20:02
Бесплатная ставка и прогноз на матч Краснодар – Оренбург чемпионата России – 3 ноября 2024
13:16
Андреев объяснил успех Лички в «Оренбурге»
30 Октября
21:17
Мостовой оценил шансы «Краснодара» завершить сезон без поражений 4
19:54
Ленини — о логистике: «Мы немного привыкли, но это тяжело»
19:29
Смородская дала совет Кордобе 2
16:46
Кордоба уйдёт в «Спартак» — «Краснодар» ищет замену форварду 8
13:05
Гершкович объяснил, есть ли вклад Мусаева в лидерство «Краснодара» 2
29 Октября
21:12
Жоаозиньо: «Я очень надеюсь, что «Краснодар» выиграет РПЛ»
20:32
Деменко: «Краснодар» очень хорош во всех линиях»
03 Октября
12:45
Непомнящий прокомментировал возможный приход Слишковича в «Оренбург» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРАСНОДАР ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ Месси высказался о результатах «Золотого мяча» Рибери отреагировал на результаты «Золотого мяча» Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч» Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом» ​Греческий журналист о Чалове: «Людям из России пора замолчать, если они не знаю ситуацию» Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч» Родри после получения «Золотого мяча» высказался о Винисиусе и Беллингеме УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль
Спортивные новости
Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Григорий Дрозд – об отстранении Поветкина: «Ложь, провокация и неправда» Кравцов – об отстранении Поветкина: «Иногда решения ITA можно диагностировать, как шизофрения» Александр Поветкин подозревается в применении запрещённых веществ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.11.24 в 19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Ростов Ростов
1.69 3.95 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Ноября
04:42 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв уверен в падении «Краснодара»
04:37 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин ждёт интересный матч от ЦСКА и «Спартака»
04:32 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин верит в «Краснодар»
04:20 · Россия. Премьер-лига
​Бышовец: «Не вижу разницы между первым и вторым составом Брунея»
03:45 · Россия. Премьер-лига
​Игнатьев - о втором составе Брунея: «Давайте дождёмся официальной информации»
03:35 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой: «Давайте уже выставим против Брунея женский состав»
01:39 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Жду боевой матч»
01:22 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Динамо» победит»
01:13 · Россия. Премьер-лига
​Орещук: «Родри провёл сумасшедший сезон»
31 Октября
23:57 · Россия. Премьер-лига
Генич вмешался в перепалку Карпина и Черданцева
23:48 · Россия. Премьер-лига
Клубам РПЛ интересен аргентинский вингер эксклюзив
23:48 · Россия. Премьер-лига
Черданцев нашёл изъян в Барко
23:42 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой перечислил претендентов на золото этого сезона
23:26 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не претендует на сенегальского полузащитника Кануте эксклюзив
23:07 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Дюпин готов ждать шанса в «Краснодаре»
22:47 · Россия. Премьер-лига
Булатов считает, что результат московского дерби не повлияет на судьбу Станковича
22:45 · Кубок России
Дасаев пожаловался на отсутствие мотивации у игроков в кубковых матчах
22:43 · Россия. Премьер-лига
Осинькин отреагировал на уход Корниленко из «Крыльев Советов»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин раскритиковал идею поработать в «Бенфике» с Юраном и Мостовым
22:02 · Россия. Премьер-лига
​Балахнин: «Ростову» по силам обыграть любого»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Прудников ожидает непредсказуемое московское дерби
21:13 · Россия. Премьер-лига
Яковлев: «Значит, в «Крыльях» не были довольны работой Корниленко»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Булатов: «Абена не соответствует задачам «Спартака»
20:27 · Россия. Премьер-лига
​Шавло: «Матчи «Спартака» - это всегда дерби»
20:02 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» остались без спортивного директора официально
Все новости