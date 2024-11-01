​Бышовец: «Не вижу разницы между первым и вторым составом Брунея»

Бывший наставник сборной СНГ и России Анатолий Бышовец высказался по поводу скандальной информации о том, что сборная крошечного Брунея намерена сыграть в матче против России вторым составом. Бышовец не видит в этом особой проблемы, так как, по его словам, разницы между первым и вторым составом Брунея в любом случае нет.
- Честно говоря, в принципе трудно представить сборную Брунея. И тем более разницу между ее первым и вторым составами. Думаю, ее и нет, - цитирует слова Бышовца «ВсеПроСпорт».
Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований в силу политических причин.
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