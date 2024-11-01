​Игнатьев - о втором составе Брунея: «Давайте дождёмся официальной информации»

Известный отечественный тренер Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что сборная России может сыграть против второго состава брунейской сборной. Он признался, что его шокировала такая информация, однако умудрённый опытом специалист посоветовал дождаться официальных сообщений:

- Если эта информация будет проверена, тогда понятно, что мы не можем допустить играть с такого уровня командой. Сейчас же гуляет всякое в сети. Не шокирует ли меня эта информация? Конечно, шокирует, - цитирует слова Игнатьева «ВсеПроСпорт».

Напомним, что сборная России лишена права участвовать в международных официальных соревнованиях в силу политических санкций.