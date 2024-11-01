​Мостовой: «Давайте уже выставим против Брунея женский состав»

Известный отечественный специалист и бывший футболист российской сборной Александр Мостовой саркастически прокомментировал информацию о том, что сборная России может сыграть против второго состава брунейской сборной. Мостовой предложил российской стороне в таком случае выставить женский состав.

- Смех и слезы! Потому что блин....тут даже говорить не приходится, сразу хочется сказать, ребят забудьте уже про футбол. Это смешно уже! Я бы против них тогда женскую сборную нашу поставил, - цитирует слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Напомним, что сборная России лишена права участвовать в международных официальных соревнованиях.