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Непомнящий: «Жду боевой матч»

01 Ноября 2024 • 01:39 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
Через 16 ч. 19 мин.

В предстоящие выходные в российском чемпионате пройдут матчи четырнадцатого тура. Одним из главных сражений следующего раунда чемпионата России станет игра между московским «Динамо» и «Ростовом».

Бывший наставник сборной Камеруна Валерий Непомнящий, который вывел команду в четвертьфинал чемпионата мира в 1990-м, поделился своим мнением о предстоящей игре.

- В футболе всё бывает и всё может быть в этом матче. И семиматчевая серия «Ростова» завершится, и «Динамо» не плохо играет, но теряет очки раз за разом. Поэтому я жду боевой игры, - цитирует слова Непомнящего Vprognoze.ru.

Напомним, что команды сразятся уже в пятницу, первого ноября.


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Евро-Футбол.Ру,
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ДИНАМО МОСКВА РОСТОВ
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