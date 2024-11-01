Непомнящий: «Жду боевой матч»

В предстоящие выходные в российском чемпионате пройдут матчи четырнадцатого тура. Одним из главных сражений следующего раунда чемпионата России станет игра между московским «Динамо» и «Ростовом».

Бывший наставник сборной Камеруна Валерий Непомнящий, который вывел команду в четвертьфинал чемпионата мира в 1990-м, поделился своим мнением о предстоящей игре.

- В футболе всё бывает и всё может быть в этом матче. И семиматчевая серия «Ростова» завершится, и «Динамо» не плохо играет, но теряет очки раз за разом. Поэтому я жду боевой игры, - цитирует слова Непомнящего Vprognoze.ru.

Напомним, что команды сразятся уже в пятницу, первого ноября.