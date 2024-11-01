Булыкин: «Динамо» победит»

В предстоящие выходные в российском чемпионате пройдут матчи четырнадцатого тура. Одним из главных сражений следующего раунда чемпионата России станет игра между московским «Динамо» и «Ростовом». Своим мнением о предстоящем матче поделился Дмитрий Булыкин, в прошлом выступавший в том числе и за московское «Динамо».

- У «Динамо» не первый год проблемы с обороной, но это не мешает им весело играть, забивать и добиваться результата. Я думаю, что «Динамо» победит в этом матче, - цитирует слова Дмитрия Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, что команды сразятся уже в пятницу, первого ноября.