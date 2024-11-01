​Орещук: «Родри провёл сумасшедший сезон»

«Золотой мяч» в 2024 году выиграл испанский футболист «Манчестер Сити» Родри, что шокировало поклонников «Реала» и Винисиуса Жуниора - они считали, что бразилец заберёт награду. Бывший спортивный директор Роман Орещук прокомментировал неожиданную развязку.

- Родри провёл сумасшедший сезон. Он мозг своей команды, что на клубном уровне, что на международном. В совокупности, если бы выбирал, то Родри. Не нравится поведение Винисиуса, хотя поведение не играет роли, - цитирует слова Орещука Vprognoze.ru.

Напомним, что Родри не только стал чемпионом Англии с «Манчестер Сити», но и выиграл чемпионат Европы вместе с испанской сборной.