Генич вмешался в перепалку Карпина и Черданцева

Наставник «Ростова» и национальной сборной России Валерий Карпин раскритиковал работу комментаторов, на что Георгий Черданцев возразил, что не намерен дискутировать на этот счёт с человеком, который далек от этой профессии.

В спор известных персон вмешался еще один комментатор, Константин Генич, поддержав коллегу: «Но он сказал про компетентность, его задело, что Карпин вел себя, как с футболистами в раздевалке», - приводит слова телекомментатора «РБ Спорт».

Генич также добавил, что подобные споры лучше было бы решить при личной встрече.

Напомним, что Карпин в 2017 году работал главным редактором футбольных трансляций на «Матч ТВ».