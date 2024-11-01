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«Барселона» платит мошенникам, самый быстрый игрок АПЛ и главный фаворит РПЛ – в главных цифрах октября рубрика

01 Ноября 2024 • 11:11 Комментировать

«Барселона» чуть не перевела деньги мошенникам. Самым быстрым игроком Премьер-лиги Англии является защитник, а главный фаворит Премьер-лиги России – не «Зенит». Встречайте новую рубрику сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», где мы будем охотиться за самыми интересными цифрами.

Станислав Черчесов недавно оказался в центре скандала. Тренер сборной Казахстана неуместно пошутил в ответ на вопрос журналиста на казахском языке. Черчесов спросил, не на французском ли языке говорит представитель СМИ в футболке «ПСЖ». В итоге российский специалист получил штраф в размере примерно 150 тысяч рублей. Вряд ли это ощутимо ударит по кошельку Станислава Саламовича.

«ПСЖ» и Килиан Мбаппе продолжают разборки. Футболист выбивает у своего бывшего клуба задолженность в размере 55 миллионов евро по зарплате и бонусам. Профессиональная лига Франции обязала гранд Лиги 1 выплатить эти деньги, но «ПСЖ» пошёл в отказ. Впереди суды в других инстанциях.

Недавно статисты порадовали любителей футбола информацией о том, кто является самым быстрым игроком в нынешнем сезоне АПЛ. Результат удивил – лучший показатель у защитника! Микки ван де Вен развил скорость в 37,1 км/ч.

Летом 2022 года Роберт Левандовски переходил из «Баварии» в «Барселону». При совершении сделки каталонцы едва не стали жертвой мошенника. «Сине-гранатовые» были близки к тому, чтобы перевести 1 миллион евро человеку, который выдавал себя за агента Пини Захави. К счастью для «Барсы», банк счёл перевод подозрительным и провёл проверку. Деньги в итоге вернулись в клуб.

 «Спартак» установил потолок зарплат. В московском клубе решили, что ни один игрок не должен зарабатывать больше 2,5 миллиона евро за сезон. Планка согласована на словах – никаких документов на этот счёт нет.

Арне Слот отказался жить там, где раньше жил Юрген Клопп. Нидерландец предпочёл другой вариант, и «Ливерпуль» выставил шикарный дом на продажу. Цена вопроса – 4 миллиона фунтов. История владения этим домом интересная. В 2005 году его покупал Стивен Джеррард. Спустя 10 лет СтивиДжи продал жилище Брендану Роджерсу. Когда северного ирландца уволили из «Ливерпуля», он сдал дом Юргену Клоппу. А в 2019 году «Ливерпуль» выкупил жильё, где Клопп дальше жил бесплатно.

ЦСКА по итогам недавней нулевой ничьей с «Факелом» стал первым клубом, который покорил отметку в 400 «сухих» матчей в чемпионате России. Среди других клубов ближе всех к этой планке находится «Локомотив», у которого сейчас 485 «сухарей».

Кстати, вратарь Игорь Акинфеев по ходу того же матча против «Факела» преодолел отметку в 70 000 игровых минут в ЦСКА. 

Франческо Тотти всерьёз решил снять бутсы с гвоздя. На днях легендарный «Император Рима» заявил, что новости о возобновлении им карьеры не является шуткой. Тотти может снова начать играть на профессиональном уровне в 48 лет. Об уходе из футбола Франческо объявлял в 2017 году.

Килиан Мбаппе не проявил себя в «эль класико». У француза были моменты для гола, но он ими не воспользовался. Однажды Килиан отправил мяч в сетку, но ВАР фиксировал «вне игры». За матч против «Барселоны» Мбаппе попал в офсайд целых 8 раз. За последние восемь лет в топ-5 лигах Европы не было случаев, чтобы игрок так часто оказывался «вне игры» в рамках одного матча.

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«Золотой мяч» выиграл Родри. Победа хавбека «Манчестер Сити» в голосовании удивила, ведь фаворитом долгое время считался Винисиус Жуниор. Интересно, что представитель Испании завоевал «Золотой мяч» впервые за 64 года. В далёком 1960-м приз получил Луис Суарес из «Барселоны». Этот факт не может не удивлять, учитывая то, сколько талантов было в испанском футболе. Хави, Иньеста…

По итогам тринадцатого тура Премьер-лиги «Краснодар» увеличил отрыв от «Зенита» до трёх очков. После этого суперкомпьютер назвал уже краснодарских «быков» фаворитами в борьбе за чемпионский титул. Их шансы на чемпионство оцениваются в 47,3%. Шансы «Зенита», в свою очередь, составляют 42%.

Эрик тен Хаг был уволен из «Манчестер Юнайтед». После отставки нидерландца утешат примерно 20 миллионов евро. Речь идёт о компенсации от клуба за расторжение трудового соглашения. Наверняка в стане «красных дьяволов» пожалели о решении продлить контракт с тен Хагом летом.

Новым тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Рубен Аморим. Португалец переедет на «Олд Траффорд» из «Спортинга». Интересно, что в его действующем контракте в Лиссабоне прописаны три разные опции выкупа: 30 миллионов евро (для клубов из Португалии), 20 миллионов евро (для иностранных клубов) и 10 миллионов евро (для иностранных топовых клубов). «Манчестер Юнайтед» придётся заплатить 10 миллионов, хоть команда сейчас и занимает лишь 14-е место в АПЛ. 

За цифрами охотился Александр Тихий.

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