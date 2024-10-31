Футболист аргентинского «Бока Хуниорс» Кевин Зенон может продолжить карьеру в России.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в приобретении 23-летнего игрока, преимущественно выступающего на левом фланге атаки, заинтересованы сразу несколько клубов РПЛ.

Контракт Кевина Зенона с «Бока Хуниорс» рассчитан до конца 2028 года. Трансферная стоимость аргентинца, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 10 млн евро.

В текущем сезоне Зенон принял участие в 39 матчах, отметившись четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Летом вингер выступал на Олимпиаде, где записал себе в актив один голевой пас в четырёх встречах.