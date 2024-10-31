Черданцев нашёл изъян в Барко

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко стал открытием сезона в Премьер-лиги. В его активе пять голов и столько же результативных передачах в 12 поединках чемпионата. Несмотря на восторженные отзывы об игре со стороны специалистов и болельщиков, комментатор Георгий Черданцев настроен скептически.

«Не верю в футболиста, который до 25 лет не заиграл ни в какой Европе, — заявил Черданцев «РБ Спорту». — Значит, что-то там есть, какая-то червоточина.

Напомним, что аргентинец обошелся казне «Спартака» в 15 млн евро. «Красно-белые» занимают шестое место в Премьер-лиге. В следующем матче они сыграют против ЦСКА.