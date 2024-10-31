Александр Мостовой перечислил претендентов на золото этого сезона

Известный в прошлом форвард, а ныне эксперт Александр Мостовой по итогам 13 туров Премьер-лиги очертил круг команд, которые должны в итоге сражаться за чемпионский титул.

«После матча с «Зенитом» можно сказать, что «Локомотив» в гонке за золотые медали», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Экс-игрок добавил, что ЦСКА совсем близко, а «Спартак» улучшил свои шансы после победы в Нижнем Новгороде.

«Шесть команд будут бороться за чемпионство в РПЛ, как и в том сезоне», - добавил Мостовой.

Напомним, что лидирует «Краснодар», далее идут «Зенит», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА и «Спартак».