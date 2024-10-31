ЦСКА не претендует на сенегальского полузащитника Кануте

Хавбек Франк Кануте не входит в сферу интересов московского ЦСКА.

Информация о готовности «красно-синих» пригласить 25-летнего футболиста, не имеющего клубной прописки, недавно появилась на страницах Africafoot. Согласно сведениям сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», сенегалец вряд ли переедет в Россию – ЦСКА не заинтересован в его подписании.

Франк Кануте стал свободным агентом в середине октября. С лета 2023 года он выступал в Сербии за «Партизан», а ранее принадлежал бельгийскому «Серкль Брюгге» и итальянской «Пескаре». Первые шаги в футболе полузащитник делал в академии туринского «Ювентуса», где провёл более полутора лет.