В четверг появилась информация о возможном переходе лидера «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Спартак». По данным Arménie Football, руководство клуба не собирается делать ставку на 25-летнего игрока и рассчитывает продать его уже в ближайшее трансферное окно за полтора года до окончания срока действия контракта. В числе претендентов помимо «Спартака» назывались «Зенит», а также клубы из Испании и Италии.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» не заинтересованы в услугах Наира Тикнизяна, так как позиция левого защитника в клубе укомплектована.

В этом сезоне Тикнизян забил два гола в 16 официальных матчах.