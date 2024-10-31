Агент: «Дюпин готов ждать шанса в «Краснодаре»

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько, представитель интересов вратаря «Краснодара» Юрия Дюпина, оценил ситуацию 36-летнего футболиста, который в стане «быков» получает игровую практику только в кубковых поединках.

- Ему хотелось бы выходить на поле чаще, но Дюпин готов доказывать свой уровень и ждать шанса, - цитирует представителя «РБ Спорт».

Также Кигинько добавил, что у Дюпина нет никаких проблем с адаптацией, и его всё устраивает в клубе и городе. Контракт голкипера рассчитан до конца сезона, наибольшую известность он получил, проведя пять лет в «Рубине». Также Юрий Дюпин поиграл в «Кубани», «Анжи» и других коллективах.