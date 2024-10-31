Булатов считает, что результат московского дерби не повлияет на судьбу Станковича

Бывший спартаковец Виктор Булатов порассуждал о грядущем московском дерби между ЦСКА и «Спартаком» и о том, как оно повлияет на судьбу тренера гостей Деяна Станковича.

«Одна игра, вот именно эта точно кардинально не повлияет на гипотетическую отставку. Маятник может качнуться в сторону ещё большего разочарования или, наоборот, возвращения к оптимизму. Кардинальных решений не будет», - говорит Булатов с Metaratings.

Напомним, что свидетелями дерби мы станем 2 ноября, пройдёт поединок в рамках 14 тура Российской премьер-лиги на домашнем стадионе «армейцев» Москвы, «ВЭБ Арене».

ЦСКА занимает пятое место турнирной таблицы, «Спартак» расположился на шестом. Оба клуба тренируют сербы – Марко Николич и Деян Станкович соответственно.