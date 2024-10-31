Осинькин отреагировал на уход Корниленко из «Крыльев Советов»

Вечером четверга пост спортивного директора самарских «Крыльев Советов» покинул Сергей Корниленко. Главный тренер «крылышек» Игорь Осинькин отреагировал на уход спортдира из клуба.

«Спасибо за всё, Саныч! Ты делал нас всех лучше!», - пишет Осинькин в своей социальной сети.

Напомним, что с Корниленко, который ранее выступал за «Крылья» в качестве игрока, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Имя нового спортивного директора волжан пока что не сообщалось.

«Крылышки» по итогу 13 туров РПЛ заняли 10 место, набрав 12 баллов в свой актив. В 14 туре самарский клуб сыграет с «Акроном» в дерби Самарской области.

«Крылья Советов» остались без спортивного директора