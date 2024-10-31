Нигматуллин раскритиковал идею поработать в «Бенфике» с Юраном и Мостовым

Бывший вратарь Руслан Нигматуллин не собирается всерьёз рассматривать вариант с работой в «Бенфике». Ранее тренер Сергей Юран заявил, что готов заменить Рубена Аморима на тренерском мостике, а экс-форвард Александр Мостовой был готов войти в его тренерский штаб.

- Можем мечтать о том, чтобы получить работу в топ-клубе, но я предпочитаю трезво смотреть на вещи, а не мечтать и фантазировать, - приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Экс-голкипер добавил, что руководство «орлов» наверняка будет выбирать нового наставника среди именитых специалистов, которые чего-то добились в Португалии или Европе.

Отметим, что как Юран, так и Мостовой играли в лиссабонском клубе в начале 90-х.