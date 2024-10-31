​Балахнин: «Ростову» по силам обыграть любого»

В российском чемпионате пройдут матчи четырнадцатого тура, одним из главных поединков станет встреча «Ростова» против «Динамо». Экс-наставник ростовчан Сергей Балахнин надеется на то, что его бывшая команда сможет прервать свою неудачную серию против московского клуба.

- Конечно же, «Динамо» идёт фаворитом, возможно ли, что «Ростов» прервёт неудачную серию с ним? Возможно. Ростовчанам по силам, они не раз показывали, что могут обыграть любую команду, - цитирует слова Балахнина Vprognoze.ru.

Напомним, что на данный момент «Ростов» не может победить уже в шести матчах кряду. Между делом клуб опустился на девятое место в турнирной таблице российского чемпионата. Команды сыграют друг с другом в пятницу, 1 ноября.