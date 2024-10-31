Прудников ожидает непредсказуемое московское дерби

Бывший форвард московского «Спартака» Александр Прудников высказался о грядущем дерби между «красно-белыми» и столичным ЦСКА. Пройдёт матч в рамках 14 тура Российской премьер-лиги.

«Хочется победы «Спартака», но это дерби. Может быть всё, что угодно. Это матч, когда неважно, какие места команды занимают. Если бы даже кто‑то из них шел первым, а кто‑то последним, все равно это был бы трудно предсказуемый матч», - рассказывает Прудников для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА и «Спартак» соседствуют в турнирной таблице РПЛ перед очным дерби. У коллективов пятое и шестое места соответственно.