Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Яковлев: «Значит, в «Крыльях» не были довольны работой Корниленко»

31 Октября 2024 • 21:13 Комментировать

Экс-футболист самарских «Крыльев Советов» и московского «Спартака» Павел Яковлев высказался об уходе с поста спортивного директора «Крыльев» Сергея Корниленко.

«Значит, были недовольны работой, но сложно сказать что-то. Видимо результаты все, что происходит в клубе, повлияли на уход. Захотели что-то поменять. В Самаре, в принципе, давно надо что-то менять, результата нет», - делится Яковлев с «РБ Спорт».

Напомним, что Корниленко ранее выступал за «Крылья» в статусе нападающего. Свой прощальный матч он провёл именно в «Крыльях».

Поволжский клуб в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогу 13 прошедших туров идёт на десятом месте с 12 набранными очками.

«Крылья Советов» остались без спортивного директора

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Корниленко Павел Яковлев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри Анчелотти нарушил молчание после вручения «Золотого мяча» Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ Месси высказался о результатах «Золотого мяча» Рибери отреагировал на результаты «Золотого мяча» Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч» ​Греческий журналист о Чалове: «Людям из России пора замолчать, если они не знаю ситуацию» Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч» Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль
Спортивные новости
Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Григорий Дрозд – об отстранении Поветкина: «Ложь, провокация и неправда» Кравцов – об отстранении Поветкина: «Иногда решения ITA можно диагностировать, как шизофрения» Александр Поветкин подозревается в применении запрещённых веществ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.11.24 в 19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Ростов Ростов
1.69 3.95 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Октября
22:02 · Россия. Премьер-лига
​Балахнин: «Ростову» по силам обыграть любого»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Прудников ожидает непредсказуемое московское дерби
21:13 · Россия. Премьер-лига
Яковлев: «Значит, в «Крыльях» не были довольны работой Корниленко»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Булатов: «Абена не соответствует задачам «Спартака»
20:27 · Россия. Премьер-лига
​Шавло: «Матчи «Спартака» - это всегда дерби»
20:02 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» остались без спортивного директора официально
19:45 · Россия. Премьер-лига
Абаев: «Ростову» не удалось заменить Песьякова»
19:27 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев: «Спартаку» не Пиняев нужен, а Винисиус» 4
19:11 · Россия. Премьер-лига
Удальцов рассказал, что изменил Ганчаренко в «Пари НН»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Дьяков предрекает «Динамо» и «Ростову» голевой матч
18:32 · Россия. Премьер-лига
Смородская рассказала, почему не верит в отставку Карпина из «Ростова»
18:03 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: «Станкович очень разочаровывает» 1
17:57 · Россия. Премьер-лига
Дзюба назвал лучшее спортивное событие в жизни 1
17:51 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Когда из «Зенита» уходил, я не мог понять, во что мы вообще скатываемся» 1
17:46 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев» 2
17:42 · Россия. Премьер-лига
Пьянич решил отвлечься от соцсетей и сконцентрироваться на реальной жизни
17:27 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» заявили, что доверяют Тимофееву
17:23 · Россия. Премьер-лига
Дзюба – в тройке самых ценных личных брендов спортсменов России по версии Forbes 2
17:22 · Россия. Премьер-лига
Булыкин объяснил, почему «Динамо» уверенно обыграет «Ростов» в 14-м туре РПЛ 1 эксклюзив
17:09 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: «Локомотив» понравился мне больше «Зенита»
16:56 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал две команды, которые разыграют чемпионство РПЛ
16:50 · Россия. Премьер-лига
​Наумов прокомментировал интерес «Спартака» к Пиняеву
16:46 · Россия. Премьер-лига
Брызгалов назвал ЦСКА самой организованной командой РПЛ
16:37 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал фаворита московского дерби 1
16:36 · Россия. Премьер-лига
Заболотный рассказал, почему ушёл из ЦСКА
Все новости