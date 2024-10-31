Яковлев: «Значит, в «Крыльях» не были довольны работой Корниленко»

Экс-футболист самарских «Крыльев Советов» и московского «Спартака» Павел Яковлев высказался об уходе с поста спортивного директора «Крыльев» Сергея Корниленко.

«Значит, были недовольны работой, но сложно сказать что-то. Видимо результаты все, что происходит в клубе, повлияли на уход. Захотели что-то поменять. В Самаре, в принципе, давно надо что-то менять, результата нет», - делится Яковлев с «РБ Спорт».

Напомним, что Корниленко ранее выступал за «Крылья» в статусе нападающего. Свой прощальный матч он провёл именно в «Крыльях».

Поволжский клуб в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогу 13 прошедших туров идёт на десятом месте с 12 набранными очками.

«Крылья Советов» остались без спортивного директора