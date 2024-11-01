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Мбаппе покинет «Реал» ради Англии, «Спартак» купит лидера «Краснодара», а УЕФА сделал тёмную «Реалу» – в главных слухах недели рубрика

01 Ноября 2024 • 09:09 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, где может продолжить карьеру нападающий Килиан Мбаппе, какой громкий трансфер может провернуть «Спартак», и как УЕФА пошёл на тёмный трюк в борьбе с «Реалом». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Мбаппе покинет «Реал» ради Англии

Килиан Мбаппе пока не сильно блещет в «Реале», и в прессе уже появляются слухи о возможном переходе звёздного француза в другой клуб. Есть информация, что видеть Мбаппе в своих рядах хочет «Ливерпуль». Гранд Английской премьер-лиги считает Килиана футболистом, который отлично заменит в атаке Мохамеда Салаха. «Красные» якобы готовы заплатить за Мбаппе большие деньги – 150 миллионов евро.

Также на днях в прессе написали о стычке между Килианом Мбаппе и президентом «ПСЖ» Нассером аль-Хелаифи, произошедшей в мае. Появились некоторые подробности – Мбаппе якобы набросился на руководителя клуба, когда увидел в слезах в раздевалке своего брата Итана. Мбаппе-младший якобы не попал тогда в заявку на матч по указанию аль-Хелаифи. Килиана возмутило, что президент «ПСЖ» вымещал на Итане своё недовольство предстоящим уходом звезды в статусе свободного агента в «Реал».

Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти

«Реал» огорчил фанатов, когда недавно проиграл дома «Барселоне» со счётом 0:4. Увольнять Карло Анчелотти мадридцы пока не собираются, хотя позиции итальянца слабнут, и в клубе уже есть те, кто продвигает идею о необходимости перемен. Поговаривают, что президент «сливочных» Флорентино Перес призвал спортивных руководителей активизировать работу по приглашению Хаби Алонсо. Идея в том, чтобы молодой тренер заменил Анчелотти следующим летом. При таком раскладе Анчелотти предложат остаться в «Реале» и работать на другой должности.

«Спартак» купит лидера «Краснодара»

«Краснодар» проводит отличный сезон и после тринадцати туров лидирует в Премьер-лиге с нулём в графе поражений. При этом на неделе в прессу просочилась информация о том, что лидер «быков» Джон Кордоба с высокой долей вероятности в 2025 году перейдёт в «Спартак». Подробностей пока мало, но краснодарцы якобы уже сейчас работают над приглашением нового нападающего.

Винисиуса ждут в Саудовской Аравии

Ещё летом слухи говорили о готовности саудовских клубов купить нападающего Винисиуса Жуниора. Называлась даже невероятная сумма в 1 миллиард евро. По новой информации, интерес из Саудовской Аравии к звезде «Реала» сохраняется. На Ближнем Востоке считают, что ситуация с «Золотым мячом» повлияет на Винисиуса и сделает его более сговорчивым в вопросе трансфера. Как известно, Винисиус считался фаворитом на престижную награду, но победителем голосования внезапно стал Родри.

УЕФА сделал тёмную «Реалу»

Церемония вручения «Золотого мяча» обсуждается уже несколько дней. «Реал», как известно, бойкотировал мероприятие в Париже. «Сливочные» возмущены тем, что голосование выиграл Родри, а не кто-то из пары Винисиус – Карвахаль. Разумеется, появились слухи о влиянии на голосовавших журналистов. Якобы это УЕФА поспособствовал тому, что «Золотой мяч» получил не представитель «Реала». Как известно, «война» между УЕФА и «Реалом» вызвана стремлением президента мадридцев Флорентино Переса запустить Суперлигу.

Слухи собирал Александр Тихий.

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