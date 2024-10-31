Булатов: «Абена не соответствует задачам «Спартака»

Бывший игрок московского «Спартака» Виктор Булатов полагает, что новичок «красно-белых» Миенти Абена не соответствует амбициям клуба.

«Литвинов, думаю, точно сильнее Абены. Руслан надёжнее, так скажем, и в начале атак сильнее, и в плане оборонительном, в позиционной игре. Абена допускает много ошибок. Это не быстрый футболист, амбициозным задачам «Спартака» он не соответствует», - рассуждает Булатов для Metaratings.

Напомним, что Абена пополнил «Спартак» прошедшим летом после перехода из венгерского «Ференцвароша». Там он играл под руководством нынешнего главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича.