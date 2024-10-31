​Шавло: «Матчи «Спартака» - это всегда дерби»

Матчи четырнадцатого тура российского чемпионата пройдут в предстоящие выходные, а центральным поединком тура станет встреча двух московских клубов - ЦСКА и «Спартака». Своим мнением о предстоящей игре поделился Сергей Шавло, заслуженный мастер спорта России

- Я бы сказал так: где играет «Спартак», там всегда дерби. Болельщики это знают. Зрительский интерес сразу возрастает. Не секрет, что командам повышаются премиальные за победу над «Спартаком», - цитирует слова Шавло «ВсеПроСпорт».

Напомним, что дела ЦСКА в турнирной таблице идут лучше, чем у «Спартака» - «армейцы» занимают пятое место, а «красно-белые» - шестое.