Бывший форвард Сергей Корниленко официально покинул пост спортивного директора самарских «Крыльев Советов». Об уходе функционера с поста рапортует в четверг вечером пресс-служба «крылышек». Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

«Крылья Советов» благодарят Сергея Александровича за самоотдачу, профессионализм и весомый вклад в результаты клуба», - пишет пресс-служба команды.

Напомним, что свой пост в «Крыльях» Корниленко занимал с 2020 года. Ранее он выступал за клуб в качестве профессионального игрока на позиции нападающего. Сейчас молодому функционеру 41 год.