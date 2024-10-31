Абаев: «Ростову» не удалось заменить Песьякова»

Бывший голкипер «Ростова» и московского «Локомотива» Илья Абаев высказался о вратарской ситуации в донском клубе.

«Думаю, вратари неудачно играют, поэтому и нет постоянного первого номера. Критиковали Песьякова, а заменить его не удалось. Вратарской линии «Ростова» точно требуется усиление», - рассуждает Абаев для «РБ Спорт».

Напомним, что у «Ростова» довольно печальная ситуация в плане формы. Команда во всех официальных турнирах не может победить уже почти полтора месяца.

1 ноября в рамках 14 тура Российской премьер-лиги дончанам предстоит сыграть на выезде против московского «Динамо».