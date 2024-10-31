Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаев: «Ростову» не удалось заменить Песьякова»

31 Октября 2024 • 19:45 Комментировать

Бывший голкипер «Ростова» и московского «Локомотива» Илья Абаев высказался о вратарской ситуации в донском клубе.

«Думаю, вратари неудачно играют, поэтому и нет постоянного первого номера. Критиковали Песьякова, а заменить его не удалось. Вратарской линии «Ростова» точно требуется усиление», - рассуждает Абаев для «РБ Спорт».

Напомним, что у «Ростова» довольно печальная ситуация в плане формы. Команда во всех официальных турнирах не может победить уже почти полтора месяца.

1 ноября в рамках 14 тура Российской премьер-лиги дончанам предстоит сыграть на выезде против московского «Динамо».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Илья Абаев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри Анчелотти нарушил молчание после вручения «Золотого мяча» Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ Месси высказался о результатах «Золотого мяча» Рибери отреагировал на результаты «Золотого мяча» Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч» Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч» ​Греческий журналист о Чалове: «Людям из России пора замолчать, если они не знаю ситуацию» Звезду «Реала» Винисиуса высмеяли в трансляции «Золотого мяча»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль
Спортивные новости
Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Григорий Дрозд – об отстранении Поветкина: «Ложь, провокация и неправда» Кравцов – об отстранении Поветкина: «Иногда решения ITA можно диагностировать, как шизофрения» Александр Поветкин подозревается в применении запрещённых веществ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.11.24 в 19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Ростов Ростов
1.69 3.95 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Октября
20:32 · Россия. Премьер-лига
Булатов: «Абена не соответствует задачам «Спартака»
20:27 · Россия. Премьер-лига
​Шавло: «Матчи «Спартака» - это всегда дерби»
20:02 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» остались без спортивного директора официально
19:45 · Россия. Премьер-лига
Абаев: «Ростову» не удалось заменить Песьякова»
19:27 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев: «Спартаку» не Пиняев нужен, а Винисиус» 4
19:11 · Россия. Премьер-лига
Удальцов рассказал, что изменил Ганчаренко в «Пари НН»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Дьяков предрекает «Динамо» и «Ростову» голевой матч
18:32 · Россия. Премьер-лига
Смородская рассказала, почему не верит в отставку Карпина из «Ростова»
18:03 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: «Станкович очень разочаровывает» 1
17:57 · Россия. Премьер-лига
Дзюба назвал лучшее спортивное событие в жизни 1
17:51 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Когда из «Зенита» уходил, я не мог понять, во что мы вообще скатываемся» 1
17:46 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев» 1
17:42 · Россия. Премьер-лига
Пьянич решил отвлечься от соцсетей и сконцентрироваться на реальной жизни
17:27 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» заявили, что доверяют Тимофееву
17:23 · Россия. Премьер-лига
Дзюба – в тройке самых ценных личных брендов спортсменов России по версии Forbes 2
17:22 · Россия. Премьер-лига
Булыкин объяснил, почему «Динамо» уверенно обыграет «Ростов» в 14-м туре РПЛ 1 эксклюзив
17:09 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: «Локомотив» понравился мне больше «Зенита»
16:56 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал две команды, которые разыграют чемпионство РПЛ
16:50 · Россия. Премьер-лига
​Наумов прокомментировал интерес «Спартака» к Пиняеву
16:46 · Россия. Премьер-лига
Брызгалов назвал ЦСКА самой организованной командой РПЛ
16:37 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал фаворита московского дерби
16:36 · Россия. Премьер-лига
Заболотный рассказал, почему ушёл из ЦСКА
16:33 · Россия. Премьер-лига
Карапузова дисквалифицировали на два матча РПЛ за жёсткий фол на Барко
16:30 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Динамо» пропускает всегда и постоянно, «Ростову» нужно использовать свои моменты эксклюзив
16:23 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Меня радует Лунёв»
Все новости