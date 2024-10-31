​Губерниев: «Спартаку» не Пиняев нужен, а Винисиус»

Известный российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев с юмором прокомментировал интерес московского «Спартака» к Сергею Пиняеву, футболисту московского «Локомотива».

Губерниев дал понять что «Спартаку» лучше поинтересоваться возможностью приобретения Винисиуса Жуниора - тот, дескать, по словам Губерниева, сейчас очень злой и голоден по-спортивному после того, как пролетел мимо «Золотого мяча».

- С тем же успехом Амаралу может нравиться и Винисиус. Он как раз сейчас злой после «Золотого мяча», а где, как не в «Спартаке», он сможет доказать, что является лучшим в мире. Теперь главное, чтобы Амарал сделал правильный выбор между Винисиусом и Пиняевым, - цитирует слова Губерниева «ВсеПроСпорт».