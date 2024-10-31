Удальцов рассказал, что изменил Ганчаренко в «Пари НН»

Спортивный директор нижегородского «Пари НН» Александр Удальцов высказался о новом тренере клуба Викторе Ганчаренко.

«Виктор Михайлович требовательный тренер, и в каких‑то деталях это очевидно. Не скажу, что он перегибает. А то, что дисциплина стала более серьезной — это точно», - говорит Удальцов для телеканала «Матч ТВ».

В 14 туре РПЛ «Пари НН» будет играть против «Ахмата», прямого конкурента на выезде.

Напомним, что Ганчаренко в текущем октябре сменил на посту серба Сашу Илича. «Горожане» после его назначения продолжают идти во второй половине турнирной таблицы, в активе у команды 12 очков и 12 место, а отрыв от зоны вылета – всего лишь три балла.