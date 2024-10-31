Дьяков предрекает «Динамо» и «Ростову» голевой матч

Бывший защитник московского «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков порассуждал о грядущем матче «бело-голубых» и дончан. Пройдёт он в рамках 14 тура РПЛ уже в эту пятницу, 1 ноября.

«Динамо» ужасно в обороне, много голов пропускает, но атака действует здорово и забивает много мячей. «Ростов» в целом ужасен с большими проблемами в защите. Думаю, будет много голов — и «Динамо» весело играет, и «Ростов» в защите не ахти. Обе команды своих болельщиков голами порадуют», - делится Дьяков с Metaratings.

Напомним, что «Динамо» в прошлом туре провело безумный матч по числу голов с «Химками» (4:3). «Ростов» же не может победить вот уже на протяжении более чем одного месяца во всех турнирах.