Смородская рассказала, почему не верит в отставку Карпина из «Ростова»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, почему отставка Валерия Карпина из «Ростова» кажется ей маловероятной, даже несмотря на плохие результаты дончан в последние недели.

«Карпин ничего не потеряет от этой отставки. Он один из лучших тренеров нашего чемпионата, а «Ростов» потеряет очень много, поэтому я не верю ни в какую отставку», - приводит слова Смородской Metaratings.

Напомним, что «Ростов» в последний раз побеждал ещё в середине сентября. С тех пор у донского клуба больше не побед в официальных турнирах.

В 14 туре РПЛ «Ростов» будет играть против клуба из первой четвёрки, московского «Динамо».