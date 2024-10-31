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Смородская рассказала, почему не верит в отставку Карпина из «Ростова»

31 Октября 2024 • 18:32 Комментировать

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, почему отставка Валерия Карпина из «Ростова» кажется ей маловероятной, даже несмотря на плохие результаты дончан в последние недели.

«Карпин ничего не потеряет от этой отставки. Он один из лучших тренеров нашего чемпионата, а «Ростов» потеряет очень много, поэтому я не верю ни в какую отставку», - приводит слова Смородской Metaratings.

Напомним, что «Ростов» в последний раз побеждал ещё в середине сентября. С тех пор у донского клуба больше не побед в официальных турнирах.

В 14 туре РПЛ «Ростов» будет играть против клуба из первой четвёрки, московского «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Ольга Смородская ещё теги
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