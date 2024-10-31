Черданцев: «Станкович очень разочаровывает»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев пока что находится в полном разочаровании от главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

«Станкович очень разочаровывает. Мне кажется, с ним всё ясно. По началу сезона я сказал, что мы поймем «Спартак» Станковича в октябре. Октябрь наступил, но клуб не выиграл ни одного матча у прямых конкурентов в РПЛ. Да, «Спартак» обыгрывает тех, кого должен. Однако большие проблемы возникают с равными по силам соперниками», - рассуждает Черданцев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в грядущую субботу «Спартак» будет гостить в московском дерби у ЦСКА. Пройдёт поединок на «ВЭБ Арене». «Спартак» занимает шестое место турнирной таблицы, обладая в своём активе 22 набранными баллами.