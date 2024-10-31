Дзюба назвал лучшее спортивное событие в жизни

Нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу попросили назвать лучшее спортивное событие в своей жизни. Дзюба не удивил, назвав чемпионат мира, который в 2018 году проходил в России.

«Чемпионат мира в России. Это лучшее событие, которое могло произойти с любым футболистом», - сказал Дзюба на YouTube-канале «Брейн в деле».

Напомним, что на домашнем чемпионате мира сборная России добралась до стадии четвертьфинала, пройдя ранее Испанию. В 1/4 финала команда Станислава Черчесова проиграла Хорватии по пенальти после ничьей 2:2. Артём Дзюба был лидером сборной России в то время.