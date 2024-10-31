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Дзюба назвал лучшее спортивное событие в жизни

31 Октября 2024 • 17:57 Комментировать (1)
Акрон
...
Крылья Советов
03.11 13:00

Нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу попросили назвать лучшее спортивное событие в своей жизни. Дзюба не удивил, назвав чемпионат мира, который в 2018 году проходил в России.

«Чемпионат мира в России. Это лучшее событие, которое могло произойти с любым футболистом», - сказал Дзюба на YouTube-канале «Брейн в деле».

Напомним, что на домашнем чемпионате мира сборная России добралась до стадии четвертьфинала, пройдя ранее Испанию. В 1/4 финала команда Станислава Черчесова проиграла Хорватии по пенальти после ничьей 2:2. Артём Дзюба был лидером сборной России в то время.

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
31 Октября 2024 в 18:05
ай дунька наше усё.. патом ужэ чемпик мира в каторам нам вдули.. А-ха-ха-ха! )))
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