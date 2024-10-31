Дзюба: «Когда из «Зенита» уходил, я не мог понять, во что мы вообще скатываемся»

Форвард «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, сталкивался ли он по ходу футбольной карьеры с так называемым выгоранием.

«Прямо выгорания не было. Но был эпизод, когда из «Зенита» уходил, я не мог понять, во что мы вообще скатываемся. Конкуренции ноль, приезжали и играли люди, которые вообще не должны играть в РПЛ. Сейчас с этим всё хуже и хуже», - сказал Дзюба на YouTube-канале «Брейн в деле».

Артём Дзюба представляет «Акрон» примерно с середины сентября. Его контракт с клубом из Тольятти рассчитан до конца сезона 2024/2025. В шести играх за «Акрон» 36-летний Дзюба отметился одним забитым голом.