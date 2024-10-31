Дзюба: «Неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался по поводу неприятных вещей, которые он слышал с трибун в свой адрес.

«Наверное, это неправильно, что такое происходит. Но как есть. Во всех странах мира это происходит. Можно сказать, что это часть игры. Не важно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев. Вот и всё. Мне по барабану. Ты просто делаешь своё дело», - сказал Дзюба на видео на канале «Брейн в деле» в YouTube.

В шести матчах за «Акрон» Артём Дзюба забил один гол и отдал три голевых паса на партнёров. Контракт с клубом из Тольятти 36-летний форвард подписал в сентябре после нескольких месяцев пребывания в статусе свободного агента. «Акрон» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.