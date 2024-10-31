Пьянич решил отвлечься от соцсетей и сконцентрироваться на реальной жизни

Звезда московского ЦСКА Миралем Пьянич решил посвятить больше времени реальной жизни и меньше уделять внимания социальным сетям. Об этом сказал директор по коммуникациям «армейцев» Кирилл Брейдо.

«Друзья, никакой блокировки и прочих проблем, просто Мира концентрируется на реальной жизни и футболе. Иногда важно делать детокс от соцсетей. Мне в силу специфики деятельности это сделать непросто, но всем рекомендую периодически присоединяться в этом к Пьяничу», - пишет Брейдо в своём телеграм-канале.

Напомним, что в ЦСКА Пьянич оказался в прошедшем сентябре. За несколько проведённых официальных матчей Миралем успел отличиться одним ассистом – в матче Кубка России с «Ахматом» на Секу Койта.