В «Локомотиве» заявили, что доверяют Тимофееву

В московском «Локомотиве» отреагировали на информацию о том, что клуб хотел бы грядущей зимой расстаться с Артёмом Тимофеевым.

«В клубе доверяют всем своим игрокам, Тимофеев — не исключение. Артем играет большую роль в команде, несмотря на не самое большое игровое время. А слух про Кравцова не соответствует действительности», - сказал телеканалу «Матч ТВ» Артём Загуменнов, глава пресс-службы столичного клуба.

Ранее один из источников сообщал, что на место Тимофеева «Локо» хотел бы подписать Кирилла Кравцова. Тимофеев пополнил «Локомотив» прошедшим летом после перехода из грозненского «Ахмата».