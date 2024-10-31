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Дзюба – в тройке самых ценных личных брендов спортсменов России по версии Forbes

31 Октября 2024 • 17:23 Комментировать (1)

Экспертами был составлен рейтинг самых ценных личных брендов российских спортсменов. Он был опубликован на станицах Forbes.  

На первом месте рейтинга оказался теннисист Даниил Медведев, на втором – хоккеист Александр Овечкин, а тройку замкнул футболист Артём Дзюба.

В сентябре 36-летний Дзюба подписал контракт с клубом «Акрон». На текущий момент команда располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Дзюба за «Акрон» провёл шесть матчей, в которых забил один гол и отдал три голевых паса на партнёров.

Ранее по ходу карьеры Артём Дзюба поиграл за ряд других команд, в частности за «Спартак» и «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Александр Овечкин Акрон Даниил Медведев ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
31 Октября 2024 в 17:42
ай зюба без дуньки - так сибе бренд.. ею и знаменит.. А-ха-ха-ха! )))
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