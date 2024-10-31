Дзюба – в тройке самых ценных личных брендов спортсменов России по версии Forbes

Экспертами был составлен рейтинг самых ценных личных брендов российских спортсменов. Он был опубликован на станицах Forbes.

На первом месте рейтинга оказался теннисист Даниил Медведев, на втором – хоккеист Александр Овечкин, а тройку замкнул футболист Артём Дзюба.

В сентябре 36-летний Дзюба подписал контракт с клубом «Акрон». На текущий момент команда располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Дзюба за «Акрон» провёл шесть матчей, в которых забил один гол и отдал три голевых паса на партнёров.

Ранее по ходу карьеры Артём Дзюба поиграл за ряд других команд, в частности за «Спартак» и «Зенит».