Команды итальянской Серии А сохраняют интерес к защитнику московского «Локомотива» и сборной Армении Наиру Тикнизяну. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Правда, клубы с Апеннин смущает финансовая сторона потенциальной сделки. При этом, в «Локомотиве» готовы обсуждать условия сделки с европейскими клубами.

Напомним, что Тикнизяну 25 лет, в «Локомотиве» он оказался три года назад, осенью 2021 года. Контракт связывает футболиста с «железнодорожниками» до лета 2026 года.

Ранее нам стала известна позиция руководства московского «Спартака» по потенциальному трансферу Тикнизяна.