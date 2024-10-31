Черданцев: «Локомотив» понравился мне больше «Зенита»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о двух коллективах с вершины турнирной таблицы РПЛ, московском «Локомотиве» и петербургском «Зенита». В рамках 13 тура Премьер-лиги команды провели очную встречу, которая завершилась равенством – 1:1.

«Локомотив» больше «Зенита» понравился. Клуб Семака пребывает в кризисе. Да, есть моменты, у них сильные атакующие игроки. Но нужно смотреть на реализацию, «Зенит» позволяет много неточностей в атаке, а «Локомотив» был злее, задорнее», - делится Черданцев с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что у «Локо» в турнирной таблице третье место и 28 очков, у «Зенита» же второе место и 30 баллов.