Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин назвал две команды, которые разыграют чемпионство РПЛ

31 Октября 2024 • 16:56 Комментировать
Зенит
...
Динамо Махачкала
1 1.25 X 5.70 2 14.00
02.11 18:00

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием о чемпионской борьбе в Российской премьер-лиге.

«За титул будут бороться «Зенит» и «Краснодар», у них хорошие скамейки запасных и уже опытные футболисты в обоймах», — заявил Гладилин «РБ Спорту».

По мнению эксперта, у «Локомотива» нет такого запаса, да и состав еще молодой, их максимум в этом сезоне — бронзовые медали.

После 13 сыгранных туров лидером Российской премьер-лиги является «Краснодар», набравший 33 очка. На второй позиции идет «Зенит», в копилке которого 30 баллов. Тройку лидеров замыкает «Локомотив», имея на счету 28 очков.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Краснодар Валерий Гладилин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 31 Октября
16:56
Гладилин назвал две команды, которые разыграют чемпионство РПЛ
15:21
Сантос высказался перед 200-м матчем за «Зенит»
14:57
Сантос: «Зенит» провёл работу над ошибками»
14:49
Семак ответил на вопрос о кадровой ситуации в «Зените»
14:43
Семак — о махачкалинском «Динамо»: «Нас ждёт очень крепкий соперник»
30 Октября
19:56
Прогноз и ставка на фору на матч Зенит – Динамо Махачкала чемпионата России – 2 ноября 2024
15:41
Угаров объяснил, чего не хватает «Зениту»
15:36
Гершкович назвал сильнейшую команду России прямо сейчас
29 Октября
19:37
Руслан Литвинов не верит, что Латышонок живёт на 30 тысяч рублей в месяц
16:02
«На месте «Спартака» подписал бы Кордобу, но Джона заберёт «Зенит» — Ледяхов
28 Октября
20:49
Петржела ответил, в каком случае «Зенит» может уволить Семака 1
15:47
Сёмин: «Всем хочется, чтобы Глушенков вернулся на поле»
15:10
Давыдов назвал российского игрока, которому вручил бы «Золотой мяч»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ ДИНАМО МАХАЧКАЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри Анчелотти нарушил молчание после вручения «Золотого мяча» Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ Месси высказался о результатах «Золотого мяча» Рибери отреагировал на результаты «Золотого мяча» Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч» Стало известно, откуда «Реал» узнал о победе Родри в голосовании за «Золотой мяч» Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч» ​Греческий журналист о Чалове: «Людям из России пора замолчать, если они не знаю ситуацию»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага
Спортивные новости
Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Григорий Дрозд – об отстранении Поветкина: «Ложь, провокация и неправда» Кравцов – об отстранении Поветкина: «Иногда решения ITA можно диагностировать, как шизофрения» Александр Поветкин подозревается в применении запрещённых веществ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Октября
17:27 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» заявили, что доверяют Тимофееву
17:23 · Россия. Премьер-лига
Дзюба – в тройке самых ценных личных брендов спортсменов России по версии Forbes
17:09 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: «Локомотив» понравился мне больше «Зенита»
16:56 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал две команды, которые разыграют чемпионство РПЛ
16:50 · Россия. Премьер-лига
​Наумов прокомментировал интерес «Спартака» к Пиняеву
16:46 · Россия. Премьер-лига
Брызгалов назвал ЦСКА самой организованной командой РПЛ
16:37 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал фаворита московского дерби
16:36 · Россия. Премьер-лига
Заболотный рассказал, почему ушёл из ЦСКА
16:33 · Россия. Премьер-лига
Карапузова дисквалифицировали на два матча РПЛ за жёсткий фол на Барко
16:30 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Динамо» пропускает всегда и постоянно, «Ростову» нужно использовать свои моменты эксклюзив
16:23 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Меня радует Лунёв»
16:16 · Россия. Премьер-лига
Названы комментаторы субботнего дерби между ЦСКА и «Спартаком»
16:01 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: В дерби нет фаворита, жду яркого футбола
15:46 · Россия. Премьер-лига
Барко мог оказаться в ЦСКА
15:37 · Россия. Премьер-лига
Каштанов: Пошёл бы в «Спартак» на любую зарплату
15:28 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни 1
15:21 · Россия. Премьер-лига
Сантос высказался перед 200-м матчем за «Зенит»
15:17 · Россия. Премьер-лига
Гладилин ответил, кто победит в дерби ЦСКА – «Спартак»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Сантос: «Зенит» провёл работу над ошибками»
14:53 · Россия. Премьер-лига
Сантос рассказал, как на «Зенит» повлияло увеличение отставания от «Краснодара»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов ответил, когда вернётся к работе
14:49 · Россия. Премьер-лига
Семак ответил на вопрос о кадровой ситуации в «Зените»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Семак — о махачкалинском «Динамо»: «Нас ждёт очень крепкий соперник»
14:42 · Россия. Премьер-лига
Дивеев недоволен замедлением YouTube в России 1
14:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Лавеги отреагировал на возможный переход игрока в «Спартак» эксклюзив
Все новости