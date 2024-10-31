Гладилин назвал две команды, которые разыграют чемпионство РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием о чемпионской борьбе в Российской премьер-лиге.

«За титул будут бороться «Зенит» и «Краснодар», у них хорошие скамейки запасных и уже опытные футболисты в обоймах», — заявил Гладилин «РБ Спорту».

По мнению эксперта, у «Локомотива» нет такого запаса, да и состав еще молодой, их максимум в этом сезоне — бронзовые медали.

После 13 сыгранных туров лидером Российской премьер-лиги является «Краснодар», набравший 33 очка. На второй позиции идет «Зенит», в копилке которого 30 баллов. Тройку лидеров замыкает «Локомотив», имея на счету 28 очков.