​Наумов прокомментировал интерес «Спартака» к Пиняеву

Московский «Спартак» положил глаз на молодого полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева, как сообщают спортивные инсайдеры, большим поклонником таланта Пиняева является спортивный директор «красно-белых» Тоаш Амарал. Своим мнением по этому поводу поделился бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов.

- Это не новость, уже давно говорили об интересе «Спартака» к Пиняеву. Но сейчас для Сергея это не актуальная история. Он пытается закрепиться в «Локомотиве». Тогда как в переходе в «Спартак» не вижу каких-то плюсов, - цитирует слова Наумова «ВсеПроСпорт».

Напомним, что сейчас московский «Локомотив» выступает куда лучше «Спартака» и занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата.