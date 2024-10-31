Брызгалов назвал ЦСКА самой организованной командой РПЛ

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов поделился комментарием о минувшем матче чемпионата России с ЦСКА.

Футболист заявил, что против любого топ-клуба очень тяжело играть, в таких встречах нужно проявлять характер.

«Могу сказать, что, на мой взгляд, ЦСКА — это самая организованная и дисциплинированная команда всей лиги», — приводит слова Брызгалова Legalbet.

Напомним, встреча 13-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Факелом» завершилась нулевой ничьей.

В ближайшем туре подопечные Марко Николича примут на своем поле «Спартака», а воронежский коллектив сыграет дома с «Химками».