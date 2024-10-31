Тарханов назвал фаворита московского дерби

Российский тренер Александр Тарханов назвал фаворита грядущего московского дерби между ЦСКА и «Спартаком».

«Думаю, ЦСКА — фаворит. Армейцы показывают более слаженный футбол. «Спартак» как на воздушном шаре: то взлетит, то опустится. Нет стабильности и в игре, и в результате», - говорит Тарханов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА и «Спартак» проведут очный поединок в рамках 14 тура РПЛ в эту субботу, 2 ноября. Место действия – столичная «ВЭБ Арена», домашний стадион «армейцев».

В турнирной таблице ЦСКА и «Спартак» соседствуют, занимая пятое и шестое места соответственно.