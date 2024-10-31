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Заболотный рассказал, почему ушёл из ЦСКА

31 Октября 2024 • 16:36 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.40 X 3.50 2 3.00
02.11 20:45

Форвард «Химок» Антон Заболотный ответил на вопрос о том, почему минувшим летом принял решение покинуть ЦСКА.

«Было предложение после сезона. Предложили контракт, много общались, но пришел к тому, что стоит перелистнуть страницу», — цитирует Заболотного «Советский спорт».

Футболист признался, что в ЦСКА ему предложили роль игрока ротации, но такие условия его не устроили.  

В текущем сезоне 33-летний Заболотный принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами и стал автором четырех результативных передач.

Трудовой договор Заболотного с «Химками» рассчитан до лета 2026 года.

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