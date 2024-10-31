Карапузова дисквалифицировали на два матча РПЛ за жёсткий фол на Барко

Полузащитника «Пари НН» Владислава Карапузова дисквалифицировали на два ближайших матча Российской премьер-лиги. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Карапузов объяснил свой поступок и сказал, что извинился перед Барко. Но нарушение носило серьезный характер. Решили дисквалифицировать Карапузова на два игры Премьер-лиги», - говорит Григорьянц с телеканалом «Матч ТВ».

Таким образом, Карапузов не поможет «Пари НН» в играх 14 и 15 тура. В них «горожанам» предстоит сыграть с «Ахматом» и столичным «Динамо».

В матче 13 тура Карапузов жёстко сфолил на игроке «Спартака» Эсекьеле Барко.