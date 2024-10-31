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Орещук: «Меня радует Лунёв»

31 Октября 2024 • 16:23 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
01.11 19:00

Футбольный агент Роман Орещук поделился комментарием об игре голкипера московского «Динамо» Андрея Лунёва.

«Меня радует Лунёв, очень хорошо играет. Он надежен и стабилен. «Динамо» пропускает много голов, но это не его ошибки», — приводит слова Орещука Legalbet.

По мнению эксперта, если бы не игра Лунёва, то «Динамо» пропустило бы в два раза больше голов в РПЛ, чем сейчас.

Напомним, Лунёв присоединился к «Динамо» минувшим летом. В составе «бело-голубых» 32-летний голкипер провел 13 матчей в рамках Российской премьер-лиги, пропустил 15 голов и четыре раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 13 туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 26 баллов.

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